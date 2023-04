Bericht in argentinischer Zeitung Papst legt Gänswein offenbar Rückkehr nach Deutschland nahe

Papst Franziskus hat Erzbischof Georg Gänswein offenbar eine Rückkehr in sein Heimatbistum Freiburg nahegelegt. Wie die argentinische Zeitung „La Nacion“ am berichtete, hat das Kirchenoberhaupt den früheren Sekretär von Papst Benedikt XVI. darauf hingewiesen, dass dies den Gepflogenheiten entspreche: Mehrere päpstliche Privatsekretäre seien nach dem Tod des Dienstherrn in ihre Heimatdiözesen zurückgekehrt, so zuletzt auch Stanislaw Dziwisz nach dem Tod von Johannes Paul II. im Jahr 2005. Auf jeden Fall habe der Papst entschieden, dass der Erzbischof den Vatikan „in ein paar Monaten“ verlassen müsse, so „La Nacion“. Er könne wählen, ob er künftig in Italien oder in Deutschland leben wolle.