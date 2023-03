Franziskus arbeitet aus dem Krankenhaus Gesundheitszustand des Papstes hat sich verbessert

Papst Franziskus (2.v.r) wird am Ende der wöchentlichen Generalaudienz auf dem Petersplatz in sein Auto geholfen. Kurz vor Ostern wächst die Sorge um Papst Franziskus. Der 86-Jährige wurde wegen einer Atemwegsinfektion in ein Krankenhaus eingeliefert.

Foto: dpa/Alessandra Tarantino