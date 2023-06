Nach Bauch-Operation Papst Franziskus aus dem Krankenhaus entlassen

Rom · Neun Tage nach einer Operation am Bauch hat Papst Franziskus das Krankenhaus in Rom wieder verlassen. Beim Verlassen der Klinik winkte der 86-Jährige am Freitag im Rollstuhl sitzend einer wartenden Menschenmenge zu.

16.06.2023, 10:41 Uhr

Papst Franziskus verlässt die Universitätsklinik Agostino Gemelli in Rom, neun Tage nach einer Bauchoperation. Foto: dpa/Cecilia Fabiano

Anschließend erhob er sich, um in ein Auto umzusteigen, das ihn in den Vatikan bringen sollte. Auf dem Weg dorthin legte er einen Zwischenstopp in der Basilika Santa Maria Maggiore ein, um zu beten. „Dem Papst geht es gut. Es geht ihm besser als vorher“, sagte der Chirurg Sergio Alfieri, der Franziskus operierte. Papst Franziskus war am 7. Juni ins Gemelli-Krankenhaus in Rom gebracht worden. Bei der dreistündigen OP unter Vollnarkose wurde ein Bruch in der Bauchdecke behoben. Zudem wurde Narbengewebe entfernt, das zu einer Darmblockade beigetragen hatte. Die Narben stammten laut Alfieri von einer Darmoperation vor zwei Jahren und einem weiteren Eingriff aus der Zeit vor der Wahl von Franziskus zum Papst. Franziskus hatte nach Angaben des Vatikans über zunehmende Schmerzen geklagt. Sein Sprecher Matteo Bruni berichtete nach der Operation unter Berufung auf die Ärzte von einer normal verlaufenden Genesung ohne Komplikationen. Unmittelbar nach der OP hatte der Vatikan bis zum 18. Juni alle päpstlichen Audienzen abgesagt. Für die kommende Woche sind Audienzen unter anderem mit den Präsidenten von Kuba und Brasilien geplant, allerdings wurden sie vom Vatikan noch nicht offiziell verkündet. Anfang August will der Papst zum katholischen Weltjugendtag nach Portugal reisen, am 31. August bricht Franziskus zu einer Reise in die Mongolei auf.

(PS/dpa)