10 Jahre im Amt Die kuriosesten Momente mit Papst Franziskus

Als erstes zeigte sich der Wandel in seinem Umgangsstil. Unmittelbar nach seiner Wahl kam er nur in Weiß gekleidet, ohne den roten Schulterumhang der Monzetta, aus dem Raum, in dem der zum Papst gewählte Kardinal sich umzieht, zurück in die Sixtinische Kapelle. Anstatt gleich auf einem weißen Stuhl vor dem Altar sitzend die Glückwünsche der Kardinäle entgegenzunehmen, ging der Neue zuerst hinunter zu dem im Rollstuhl sitzenden indischen Kardinal Ivan Dias und umarmte ihn.