Wegen Missbrauchs Papst entzieht belgischen Ex-Bischof auch Priesterwürde

Der Vatikan begründete die Entscheidung damit, dass in jüngerer Vergangenheit „neue schwerwiegende Elemente“ aufgetaucht seien, was eine neue Prüfung des Falls durch die Behörde für die Glaubenslehre in Rom erforderlich gemacht habe. Die Behörde habe daraufhin die Entlassung Vangheluwes aus dem Klerikerstand vorgeschlagen. Franziskus sei der Empfehlung Mitte März gefolgt.