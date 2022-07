Besuch in Kanada : Papst bittet um Vergebung für Gewalt an Indigenen

Papst Franziskus (r) wird von George Arcand, Großhäuptling der Confederacy of Treaty Six First Nations, nach seiner Ankunft auf dem internationalen Flughafen von Edmonton empfangen. Foto: dpa/Nathan Denette

Maskwacis Franziskus äußert Bedauern über die Taten, die an Kindern und Jugendlichen verübt wurden, und spricht von einem verhängnisvollen Fehler. Er verweist aber auch auf die Verantwortung der Politik.

Papst Franziskus hat am Montag in Kanada um Vergebung für Missbrauch und Gewalt an indigenen Kindern und Jugendlichen in kirchlichen Internaten gebeten. Die erzwungene Eingliederung der Ureinwohner in die christliche Gesellschaft habe ihre Kultur zerstört und Familien auseinandergerissen, sagte Franziskus in der Nähe des ehemaligen christlichen Internats Ermineskin Indian Residential. Die Folgen dieser Handlungen seien noch heute zu spüren.

„Es tut mir leid“, sagte der Papst unter dem Applaus von Überlebenden der Schule und indigenen Gemeindemitgliedern, die sich südlich von Edmonton in der Provinz Alberta versammelt hatten. „Ich bitte demütig um Vergebung für das Böse, das so viele Christen an den indigenen Völkern begangen haben.“ An der Veranstaltung nahm auch der kanadische Premierminister Justin Trudeau teil, der sich im vergangenen Jahr für die Politik der Regierung gegenüber den Indigenen entschuldigt hatte.

Am Morgen nach seiner Ankunft in Kanada fuhr Franziskus in das Gebiet von vier Cree-Nationen, um auf einem Friedhof zu beten. Anschließend begleiteten vier Häuptlinge den Pontifex in seinem Rollstuhl zu einer Zeremonie, in der er die Entschuldigung übermittelte und einen Federschmuck entgegennahm. Einer der Gastgeber der Veranstaltung, Häuptling Randy Ermineskin von der Ermineskin Cree Nation, sagte, einige überlebende Schülerinnen und Schüler hätten sich entschieden, der Veranstaltung fernzubleiben - und das sei verständlich. Dennoch sei es ein historischer, wichtiger Tag für sein Volk.

Mit seinen Worten ging Franziskus über seine früheren Äußerungen zu den Taten der Missionare hinaus und übernahm die Verantwortung für die Unterstützung der Kirche der Politik gegenüber den Indigenen, die nach Angaben der kanadischen Wahrheits- und Versöhnungskommission einem kulturellen Genozid gleichkam. Er stellte aber auch klar, dass die katholischen Missionare lediglich die staatliche Politik der Assimilation umgesetzt hätten.

„Obwohl es nicht an christlicher Nächstenliebe fehlte und es viele herausragende Beispiele von Hingabe und Fürsorge für die Kinder gab, waren die Auswirkungen der mit den Internatsschulen verbundenen Politik insgesamt katastrophal“, sagte Franziskus. Er sprach von einem verhängnisvollen Fehler, der mit dem Evangelium Jesu Christi unvereinbar sei.

Rund 150.000 indigene Kinder mussten in der Zeit vom 19. Jahrhundert bis in die 1970er-Jahre staatlich finanzierte christliche Schulen besuchen. Dabei wurden sie von ihren Familien und ihrer indigenen Kultur getrennt. Ziel der Schulen war es, die Kinder in die christliche Gesellschaft zu integrieren. Die kanadische Regierung hat eingeräumt, dass es in den Schulen zu körperlichem und sexuellem Missbrauch gekommen ist.

Viele der Teilnehmer trugen am Montag traditionelle Kleidung, darunter bunte Bänderröcke und Westen mit indianischen Motiven. Andere wählten orangefarbene Hemden, die zu einem Symbol für die Überlebenden der Internate geworden sind. Sie erinnern an die Geschichte einer Frau, deren orangefarbenes Lieblingshemd, ein Geschenk der Großmutter, bei ihrer Ankunft im Internat beschlagnahmt und durch eine Uniform ersetzt wurde.

Felisha Crier Hosein reiste aus Florida an, um anstelle ihrer Mutter den Papst zu sehen, die im Mai starb. „Ich bin hierhergekommen, um sie zu vertreten und um für die Älteren und die Gemeinschaft da zu sein“, sagte Hosein, die einen der bunten Bänderröcke ihrer Mutter trug. „Eine Entschuldigung wird das Geschehene nicht ungeschehen machen. Aber es bedeutet den Älteren viel.“

Der Papst plante für die kommenden Tage Besuche an anderen ehemaligen Schulstandorten in Alberta, Quebec und Iqaluit.

(albu/dpa)