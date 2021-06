Apostolische Signatur : Papst beruft drei Deutsche in höchstes Kirchengericht

Papst beruft drei Deutsche in höchstes Kirchengericht

Papst Franziskus spricht am Fenster seines Arbeitszimmers mit Blick auf den Petersplatz. Foto: dpa/Andrew Medichini

Rom Papst Franziskus hat mehrere Posten am höchsten Gericht der römischen Kurie neu besetzt. Drei deutsche Geistliche wurden berufen. Einer von ihnen gilt als einer der profiliertesten Kritiker des Papstes.

Papst Franziskus hat drei deutsche Geistliche für fünf Jahre ins höchste Gericht der römischen Kurie berufen. Dabei handelt es sich um den früheren Bischof von Regensburg, Kardinal Gerhard Ludwig Müller, den Weihbischof von Münster, Christoph Hegge, und den Weihbischof von Paderborn, Dominicus Meier. Dies teilte der Heilige Stuhl am Montag mit.

Franziskus hatte Müller nach Ablauf der fünfjährigen Amtszeit 2017 als Präfekt der Glaubenskongregation nicht im Amt bestätigt. Der ehemalige Regensburger Bischof gilt als einer der profiliertesten Kritiker des Papstes. Als oberster Glaubenshüter rückte er dessen Amtsführung in die Nähe zur Häresie. Nach dem Ausscheiden aus dem Amt blieb der heute 73-Jährige in Rom, wo er weiterhin in einem unmittelbar außerhalb der Vatikanmauern gelegenen Haus wohnt.