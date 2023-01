Benedikt XVI. aufgebahrt Gläubige können Abschied nehmen

Am Todestag hatte der Vatikan das „geistige Testament“ Benedikt XVI. veröffentlicht. In diesem auf den 29. August 2006 datierten Text, den Benedikt demnach in seinem zweiten Amtsjahr als Papst verfasste, ruft der damalige Papst insbesondere die Gläubigen in Bayern und Deutschland dazu auf, sich nicht beirren zu lassen. „Ich bete darum, dass unser Land ein Land des Glaubens bleibt und bitte Euch, liebe Landsleute: Lasst euch nicht vom Glauben abbringen.“ Programmatisch schreibt Benedikt XVI. auch über den Zusammenhang von Glauben und Vernunft. „Ich habe von Weitem die Wandlungen der Naturwissenschaft miterlebt und sehen können, wie scheinbare Gewissheiten gegen den Glauben dahinschmolzen“, heißt es in dem zweiseitigen Text. Er habe auch in der Theologie über die Generationen hinweg „unerschütterlich scheinende Thesen zusammenbrechen sehen, die sich als bloße Hypothesen erwiesen“. Explizit nannte er „die liberale Generation“, die „existenzialistische Generation“ sowie die „marxistische Generation“. Aus jenem „Gewirr der Hypothesen“ sei schließlich „neu die Vernunft des Glaubens hervorgetreten“. Jesus Christus sei „wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben – und die Kirche ist in all ihren Mängeln wirklich Sein Leib.“