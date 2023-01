Tausende Menschen erwartet Gläubige nehmen Abschied von Papst Benedikt XVI.

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. war am Silvestertag im Alter von 95 Jahren gestorben. Sein Leichnam wurde zunächst in der Kapelle des Klosters Mater Ecclesiae im Vatikan aufgebahrt. Am Montag wurde der Leichnam in den Petersdom überführt. Dort können Menschen Abschied vom Papst nehmen.