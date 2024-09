Bürgerkriegsland Osttimor Papst Franziskus feiert Messe mit Hunderttausenden

Vor dem Besuch gab es Kritik, weil der Staat für die Messe auf offenem Gelände mehrere Hektar Land beschlagnahmt hatte. Nach Angaben von Nichtregierungsorganisationen wurden mehr als 180 Familien umgesiedelt, die dort ihr Zuhause hatten. Auch wegen der Kosten in Millionenhöhe gab es Proteste. In Osttimor leben große Teile der Bevölkerung in Armut. In seiner Predigt mahnte Franziskus, Arme nicht im Stich zu lassen.