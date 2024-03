Fragen und Antworten zum Osterfest Hasen, Eier und die Auferstehung eines Toten

Die orthodoxe Kirche hat die Kalenderreform unter Papst Gregor XIII. im Jahr 1582 nicht mitgemacht. Daher feiern Ost und West meist an unterschiedlichen Terminen. 2024 zum Beispiel feiert der Westen am 31. März, weil man sich nach dem gregorianischen Kalender richtet. In den meisten orthodoxen Ostkirchen gilt weiter der julianische Kalender. Daher ist dort Ostern diesmal sogar erst am 5. Mai.