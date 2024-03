Christen feiern Auferstehung Jesu Kirchen rufen an Ostern zu Hoffnung auf

Die Auferstehung Jesu von den Toten sei der Anfang einer neuen Welt, „in der die Opfer von Kriegen, Terror und ungerechten Zuständen Gerechtigkeit erfahren“, sagte der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, am Ostersonntag in seiner Predigt in Limburg. Die amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Kirsten Fehrs, bezeichnete Ostern als Affront gegen Sorgen und Ängste und gegen alle Menschenverachtung.