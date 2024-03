Freitag vor Ostern Zehn Fakten zum Karfreitag

Fakt 2 zum Karfreitag: Tanzverbot

Es gilt in den meisten Bundesländern ein ganztägiges Tanzverbot. Unterhaltende Veranstaltungen sind verboten. Nur erbauliche Veranstaltungen sind erlaubt. Auch hier gibt es Unterschiede zwischen den Bundesländern: In Bayern gilt ein Tanzverbot schon von Gründonnerstag bis hin zu Karsamstag durchgängig. In Berlin wird das lockerer gehandhabt: Das Tanzverbot gilt nur von 4 Uhr morgens bis 21 Uhr an Karfreitag.