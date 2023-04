Rücksicht auf die Gesundheit Kreuzweg am Karfreitag ohne Papst Franziskus

Am Gründonnerstag hatte er wie geplant einen rund zweistündigen Gottesdienst in der Basilika geleitet und später jugendlichen Häftlingen in einer Geste der Demut die Fuße gewaschen. Das Ritual erinnert an die Fußwaschung der zwölf Apostel durch Jesus. Am Samstag wird der Papst bei der sogenannten Vigil in der Osternacht, einer abendlichen Andacht, in der Vatikanischen Basilika erwartet. Der Höhepunkt der Osterfeierlichkeiten ist die Messe am Sonntag mit dem traditionellen Segen „Urbi et Orbi“.