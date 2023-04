Karfreitag, Ostersonntag & Ostermontag Wann ist Ostern 2023? Datum und Bedeutung von Ostern

An Ostern ist Jesus nach seinem Tod am Kreuz von den Toten wiederauferstanden. Im Matthäus-Evangelium ist überliefert, dass ein Engel den Stein auf dem Grab Jesu wegschob und Maria Magdalena und „die andere Maria“ ein leeres Grab vorfanden. So verkündete der Engel, dass Jesus wiederauferstanden sei. 40 Tage lang soll Jesus seinen Jüngern immer wieder erschienen sein, bis er dann schließlich in den Himmel aufgestiegen ist. Daran wird am Feiertag Christi Himmelfahrt erinnert. Ostern ist das wichtigste Fest der Christenheit. Es begründet den Glauben an ein Leben nach dem Tod.