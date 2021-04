Corona-Einschränkungen in Rom : Papst ruft in Osternacht zu Neubeginn nach „dunklen Monaten der Pandemie“ auf

Papst Franziskus in der Osternacht im Petersdom. Foto: dpa/Remo Casilli

Auch in diesem Jahr feiert der Vatikan wegen Corona das Osterfest unter eingeschränkten Umständen. Der Papst ruft trotzdem zur Zuversicht auf. Am Sonntag will er den Segen „Urbi et Orbi“ spenden.

Papst Franziskus hat in der Osternacht zu einem Neubeginn nach „dunklen Monaten der Pandemie“ aufgerufen. „Es ist immer möglich, neu anzufangen“, sagte er am Samstagabend. Der auferstandene Jesus lade dazu ein, niemals die Hoffnung zu verlieren. Mit Gottes Hilfe könne „aus dem Scherbenhaufen unserer Menschheitsgeschichte“ ein Kunstwerk geschaffen werden.

Wegen der anhaltenden Corona-Krise waren zu der Vigilfeier im Petersdom ähnlich wie im Vorjahr nur wenige Gäste zugelassen. Um die in Italien geltende Ausgangssperre einzuhalten, begann die Zeremonie deutlich früher als üblich. Zum Schutz der rund 200 Teilnehmer vor Ansteckung entfielen etliche Riten. Auch wurden – anders als früher – keine Erwachsenen getauft. Gläubige weltweit verfolgten den Gottesdienst über TV-Sender und einen Livestream im Internet.

Zu Beginn entzündete Franziskus im Dunkeln die Osterkerze und folgte ihr in einer Prozession zum Kathedra-Altar. Während eines Gloria-Gesangs wurde die vatikanische Basilika nach und nach hell erleuchtet. Dazu stimmten Glocken des Gotteshauses Festgeläut an.

Das Kirchenoberhaupt ermutigte in seiner Predigt, nicht zuletzt in Glaubensfragen „neue Wege zu beschreiten“. Viele lebten einen „Erinnerungs-Glauben“, so als gehöre Christus der Vergangenheit an. Ein lebendiger Glaube sei aber „keine Antiquitätensammlung“, betonte der 84-Jährige. „Jesus lebt, hier und jetzt.“ Er eröffne Perspektiven, auch wenn alles ausweglos erscheine. Dies bedeute allerdings, dass man stets bereit sein müsse, sich wieder neu auf den Weg zu machen.

Der Papst forderte alle Gläubigen auf, wie Jesus „an die Grenzen“ zu gehen – „dorthin, wo sich das tägliche Leben abspielt“. Der Auferstandene zeige sich in den Gesichtern aller Brüder und Schwestern, besonders in den Tränen der Ausgegrenzten, Schwachen, Armen. Wer Barrieren überwinde, Vorurteile abbaue und auf seine Mitmenschen zugehe, werde die „Gnade des Alltäglichen“ neu entdecken.

Die Ostermesse am Sonntagmorgen begeht Franziskus nicht wie früher mit Pilgerscharen auf dem Petersplatz, sondern erneut mit einem eingeschränkten Programm im Inneren des Petersdoms. Die Feier sollte um 10 Uhr vor dem Kathedra-Altar beginnen. Dort erteilt der Papst auch den Segen „Urbi et orbi“ – „der Stadt und dem Erdkreis“. Nach Vatikanangaben wird das Ereignis von 170 Fernsehsendern in alle Welt übertragen. Geplant ist der Segen für etwa 12 Uhr.

Wegen nach wie vor hoher Corona-Infektionszahlen gelten in Italien wie zu Ostern 2020 zahlreiche Restriktionen. Der Vatikan trägt die Regeln weitgehend mit, obwohl die meisten Bediensteten – auch der Papst selbst – inzwischen geimpft sind.

Die Scharen von Pilgern, die in der Vergangenheit in den Vatikan und die italienische Hauptstadt Rom kamen, blieben auch in diesem Jahr wieder aus. Vor der Pandemie war die Ostersonntagsmesse oft auf dem Petersplatz mit Zehntausenden Menschen gefeiert worden. Für gläubige Christen ist Ostern das wichtigste Fest im Kirchenjahr

Ein Jahr zuvor - im April 2020, als die Pandemie in Italien in vollem Gang war – hatte Papst Franziskus am Ostersonntag in noch beschränkterer Form mit einigen wenigen Konzelebranten und Ordensschwestern die Ostersonntagsmesse gefeiert. Die Liturgie wurde etwas verkürzt.

Damals wie auch in diesem Jahr mussten Veranstaltungen ausfallen oder an andere Orte verlegt werden. Franziskus konnte zum Beispiel den Kreuzweg am Karfreitag nicht wie sonst am Kolosseum in Rom beten, sondern musste auf den Petersplatz ausweichen. Für den 84-Jährigen, der als jemand gilt, der gerne unter Menschen ist, fallen die großen Kirchenfeste Ostern und Weihnachten in Pandemiezeiten ernüchternd aus. Seine Volksnähe war etwa auf seiner Irak-Reise sichtbar, als er im Fußballstadion der kurdischen Hauptstadt Erbil nach langer Zeit wieder eine Messe vor Tausenden Menschen halten konnte.

(hebu/kna/dpa)