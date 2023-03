Umgang mit Missbrauchsfällen: Osnabrücker Bischof Bode tritt zurück – Papst nimmt Gesuch an

Er bekenne sich ausdrücklich zu seiner Verantwortung als Bischof wie zu seinen persönlichen Fehlern, so Bode: „Ich kann heute nur alle Betroffenen erneut um Verzeihung bitten.“ Bode ist der erste katholische Bischof in Deutschland, der wegen des Missbrauchsskandals zurücktritt. Papst Franziskus nahm am Samstag sein Rücktrittsgesuch an.