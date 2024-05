Franziskaner, Jesuiten und Co Überblick über die größten und bekanntesten Ordensgemeinschaften

Karmelitinnen:

Die Karmeliten (OCarm) haben sich nicht nach einer Person, sondern nach einem Ort benannt: Im 12. Jahrhundert entwickelte sich der Orden aus einer Gruppe von Kreuzfahrern und Pilgern, die sich im heutigen Israel am Berg Karmel niederließen und ein streng asketisches Leben führten.

Die ersten Karmeliten-Mönche lebten nach dem Vorbild von Eremiten unter Stillschweigen in Keuschheit und Armut. Als Vorbild nahmen sich die Ordensleute die heilige Maria und den Propheten Elija, der im 9. Jahrhundert vor Christus mit seinen Jüngern am Berg Karmel gelebt haben soll. Noch heute gibt es dort zwei Karmeliten-Klöster. Papst Honorius III. bestätigte den Orden im Jahr 1226. Der erste deutsche Karmel bildete sich schon früh: 1249 ließen sich einige Ordensvertreter in Köln nieder.

Zwei Gruppierungen

Kurz zuvor, im Jahr 1247, hatte Papst Innozenz IV. eine gelockerte Ordensregel bestätigt, die den Karmeliten die Möglichkeit zur Seelsorge außerhalb der Klostermauern gab und das Gebot des Stillschweigens abmilderte. Im 16. Jahrhundert spaltete sich der Orden in zwei Gruppierungen auf. Zuvor war es zu weiteren Lockerungen gekommen, die einem Teil der Mitglieder zu weit gingen. Teresa von Avila (1515-1582) reformierte ihren Karmel und besann sich dabei auf die Regel von 1247 zurück. Gut ein Jahrzehnt nach ihrem Tod, im Jahr 1593, spalteten sich die strenger lebenden Unbeschuhten Karmeliten von den Beschuhten Karmeliten ab. Beide Ordensrichtungen sind in der katholischen Kirche anerkannt.