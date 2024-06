Muslimischer Feiertag Herkunft, Bedeutung, Schächten – was Sie über das Opferfest wissen sollten

Der erste Tag des Opferfests beginnt am Morgen mit der Waschung der Männer, die danach in die Moschee gehen, um in Festtagskleidung am Festgebet teilzunehmen. Passend dazu steht im Koran in Sure 108: „So bete zu deinem Herrn und opfere!“ Männer müssen dies machen, den Frauen ist es freigestellt. In traditionell geprägten Haushalten bereiten die Frauen, die in der Regel zu Hause bleiben, das Frühstück vor, während die Männer in der Moschee sind. Den Muslimen ist an diesem Tag das Fasten nicht gestattet, von daher ist die Nahrungsaufnahme enorm wichtig. Wenn das Festtagsgebet in der Moschee vorbei ist, kommen die Männer nach Hause und dort wird dann gemeinsam mit der ganzen Familie und häufig auch mit engen Freunden gefrühstückt. Ein besonderes Ritual erfolgt nach dem Frühstück, wenn die jüngeren Familienmitglieder den Älteren die Hand küssen und "Alles gute zum Opferfest!" sagen. Das heißt auf Türkisch „Kurban Bayramin kutlu olsun!“ und auf Arabisch „Id Mubarak!“.