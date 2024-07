Kritik an Olympia-Eröffnungszeremonie Ärger um „queeres Abendmahl“ – mehr Gelassenheit täte gut

Wenn sich selbst der Vatikan offiziell bewogen fühlt, sich über die Olympia-Eröffnungsshow in Paris zu äußern, muss schon einiges zusammenkommen. In diesem Fall: eine Dragqueen, ein DJ, Tänzer, Transpersonen, ein beinahe nackter, blau bemalter Dionysos – und die Anmutung des letzten Abendmahls. Eine „blasphemische Verhöhnung eines der heiligsten Momente des Christentums“ nannte Kurienerzbischof Vincenzo Paglia den Akt der Eröffnungsfeier am vergangenen Freitag. Der Kritik folgen Kirchenvertreter aus Frankreich und Deutschland, christliche Gruppen sowie konservative bis rechtsextreme Politiker. Das Problem ist nur: Die biblische Szene von Jesus und seinen Jüngern beim letzten Abendmahl sollte die bunte Szenerie gar nicht darstellen.