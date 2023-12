Meilenstein nach verheerendem Brand Ein Jahr bis zur Wiedereröffnung der Notre-Dame

Als Flammen 2019 in der Kathedrale Notre-Dame wüteten, hatten die Menschen, die dort arbeiteten, das Gefühl, als hätten sie ihre Heimat verloren. Aber jetzt können sie praktisch anfangen, die Tage zu zählen, bis das weltberühmte Gotteshaus des römisch-katholischen Erzbistums Paris wieder öffnet, sie ihm sozusagen neues Leben einhauchen können. Und dieser Tag ist der 8. Dezember 2024, also in einem Jahr. Präsident Emmanuel Macron persönlich wurde am Freitag zu einem Besuch auf der abgezäunten Baustelle erwartet, wo Steinmetze, Tischler und Hunderte anderer Kunsthandwerker eifrig am werkeln sind, um zu gewährleisten, dass die 12-Monate-Frist bis zum Tag der Tage eingehalten wird.