Sitzungsprotokoll belastet Erzbischof Neue Vorwürfe gegen Kardinal Woelki

Laut dem Protokoll, das auch der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) vorliegt, wurde in der Dechanten-Sitzung ausführlich über einen Brief Woelkis aus dem Jahr 2018 gesprochen, in dem er die Glaubenskongregation im Vatikan über zahlreiche Vorwürfe gegen den Priester informiert hatte. Auch habe der Erzbischof in einem eigenen zusätzlich eingeschobenen Tagesordnungspunkt über eine Antwort aus Rom berichtet.