Tieropferfest in Nepal : Gemetzel für die Göttin

Tieropferfest in Nepal

Kathmandu Für Zehntausende Hindus ist es eine wichtige religiöse Zeremonie. Für viele Außenstehende ist es schreckliche Tierquälerei. Inzwischen hat das große Tieropferfest Angst um seinen Ruf.

Es ist eine der blutigsten Zeremonien der Welt: Zehntausende Gläubige sind zu einem Tempel in Nepal gekommen, um zu erleben, wie Männer Zehntausende Tiere mit Macheten töten. Gläubige aus Nepal und dem benachbarten Indien brachten ihre Büffel, Schweine, Ziegen und Hühner zum zweitägigen Opferfest für die hinduistische Göttin der Macht Gadhimai. Sie hoffen, dass so ihre Wünsche in Erfüllung gehen, ihnen etwa ein Sohn geboren wird oder sie eine Prüfung bestehen.