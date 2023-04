Nach Behandlung in Krankenhaus Papst feiert erste öffentliche Messe auf dem Petersplatz

Am Gründonnerstag fährt Franziskus in ein Jugendgefängnis von Rom, um dort mit den Insassen zu feiern und an ihnen den traditionellen Ritus der Fußwaschung vorzunehmen. Dieser alljährliche Termin, der stets in unterschiedlichen Einrichtungen bei Menschen in schwierigen Situationen stattfindet, ist Franziskus wichtig. Seelsorger zu sein, das sei das Schönste am Priestertum, sagte er am Wochenende.