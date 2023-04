Bistum Münster Sexueller Missbrauch könnte auch Versicherungsfall sein

Betroffene sexuellen Missbrauchs können laut Bistum Münster möglicherweise eine Verletztenrente von der gesetzlichen Unfallversicherung erhalten. Zudem könnten ihnen auch Kosten für Therapien bezahlt werden. Darauf wies der Interventionsbeauftragte des Bistums, Peter Frings, am Donnerstag hin. Sexueller Missbrauch könnte versicherungsrechtlich als Arbeitsunfall gewertet werden, so Frings unter Bezug auf Angaben der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG). Dies gelte für Betroffene, die haupt- oder ehrenamtlich in der Kirche tätig sind oder waren.