Münchener Missbrauchsgutachten : Der Lernprozess des Papstes

Rom In der erneuten Stellungnahme weißt der emeritierte Papst Benedikt XVI. immer noch alle Anschuldigungen aus dem Münchener Missbrauchsgutachten von sich. Es gibt jedoch auch einen Hoffnungsschimmer, der in Benedikts Schreiben aufschimmert.

Von wegen Unfehlbarkeit eines späteren Papstes, von wegen Heiligkeit seines Vorgängers Johannes Paul II. Im Angesicht des Ausmaßes der Schuld, die die Kirche in vielen Teilen bis heute auf sich lädt, muten diese katholischen topoi zynisch an. Wer sich in die Betroffenen hineinversetzt, die nun ein weiteres mal lesen müssen, dass Kardinal Ratzinger als Erzbischof „nicht an einer Vertuschung von Missbrauchstaten beteiligt“ war, kann nur mit Unverständnis reagieren. Da spricht die alte Kirche, die sich weiter individuell und kollektiv vor ihrer Verantwortung verschanzt.