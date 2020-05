Tipp 2 über Mormonen: Joseph Smith

Erster Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage war Joseph Smith, der die Kirche am 6. April 1830 in Fayette im US-Bundesstaat New York gegründet hatte. Der Legende nach sei dem Kirchengründer Smith der Engel Moroni erschien und ihn darum bat, das auf goldenen Platten eingravierte Buch Mormon zu übersetzen. Die Bevölkerung fühlte sich von den Mormonen bedroht. Es kam zu Anfeindungen, aber auch zur Vertreibung bis nach Missouri und Illinois. Joseph Smith wurde am 27. Juni 1844 von einer wütenden Menschengruppe ermordet.