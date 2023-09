Missbrauchsvorwürfe gegen Kardinal Hengsbach Sturz eines Denkmals

Es ist die Richtung des Erzbistums Paderborn, wo das priesterliche Leben von Hengsbach seinen Anfang nahm. Und worauf, nebst Essen, die katholische Welt seit Dienstag blickt. In Paderborn 1954 und in Essen 1967 soll Hengsbach je einer Minderjährige sexuelle Gewalt angetan haben. Er selbst war damals 44, beziehungsweise 57 Jahre alt. Die Frau, die den Fall von 1967 meldete, beschuldigte zugleich Hengsbachs jüngeren Bruder Paul, der Priester im Erzbistum war. Die Vorwürfe haben die Betroffenen unabhängig voneinander erhoben, sowohl räumlich als auch zeitlich: Zwischen der ersten Meldung im Erzbistum an der Pader und der zweiten im Ruhrbistum liegen elf Jahre. Dass beide erst dieser Tage öffentlich wurden, reiht sich ein in die immer ähnlich gelagerten Fälle sexueller Gewalt in der Katholischen Kirche in Deutschland. Und doch ist dieser anders.