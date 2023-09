Missbrauchsvorwürfe gegen Kardinal Hengsbach Betroffeneninitiative fordert „Wahrheitskommission“

Das Bistum Essen und das Erzbistum Paderborn hatten am Dienstagmorgen in parallel veröffentlichten Pressemitteilungen über die Vorwürfe gegen Kardinal Hengsbach informiert. 32 Jahre nach seinem Tod wird der Gründerbischof des Ruhrbistums des sexuellen Missbrauchs bezichtigt – als erster höchstrangiger katholischer Geistlicher in Deutschland. Er soll 1954 in Paderborn eine 16-Jährige sowie 1967 in Essen eine weitere minderjährige Person sexuell missbraucht haben. Das Bistum Essen nennt die Vorwürfe „gravierend“ und befürchtet weitere Fälle. Essen und auch Paderborn appellieren an mögliche Betroffene, sie sollten sich an entsprechende unabhängige Stellen wenden.