Missbrauchsvorwürfe gegen Kardinal Hengsbach Ruhrbischof Overbeck räumt Fehler ein

Der Brief ist drei Seiten lang und soll am Sonntag in den Gemeinden des Bistums Essen verlesen werden: „Ich bitte Sie nun alle um Entschuldigung für meine Fehler“, ist die zentrale Botschaft – die auf eine ausführliche persönliche Erklärung von Franz-Josef Overbeck folgt. Er geht auf die Vorwürfe gegen sich selbst ein, die laut wurden, nachdem das Bistum am Dienstag gravierende Missbrauchsvorwürfe gegen den ersten Bischof Essens, Kardinal Franz Hengsbach, öffentlich gemacht hatte. Overbeck soll bereits 2011 von den Vorwürfen gegen seinen 1991 verstorbenen Vorgänger erfahren haben – die Enthüllung des Hengsbach-Denkmals am Dom im Herbst 2011 aber nicht mehr gestoppt haben.