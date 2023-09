Nach Missbrauchsvorwürfen: Bistum Essen lässt Hengsbach-Statue entfernen

Das Domkapitel des Bistums Essen will die Skulptur für Kardinal Franz Hengsbach auf dem Domhof alsbald entfernen lassen. Diese Entscheidung trafen die Domkapitulare einvernehmlich am Freitagnachmittag bei einer Sondersitzung in Essen, wie das Bistum mitteilte. Entsprechende Forderungen waren laut geworden, nachdem das Bistum am Dienstag über Missbrauchsvorwürfe gegen den Gründerbischof des Ruhrbistums informiert hatte.