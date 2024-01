Missbrauch in der Evangelischen Kirche Schluss mit Verstecken und Vertuschen

Woran die „schleppende Zusammenarbeit“ der Landeskirchen letztlich lag, die die Wissenschaftler kritisieren, ist nachrangig. Fakt ist: Nach allem, was auch so dokumentiert werden konnte, sollte die Kirche jeden Anschein vermeiden, sie nehme die Aufarbeitung nicht ernst. Die Beschuldigten, in den meisten Fällen verheiratete Pfarrer, nutzten ihre „pastorale Macht“, „ihr rhetorisches Geschick“ zur Anbahnung sexueller Missbrauchsverhältnisse. Sie vermischten private und dienstliche Aufgaben, profitierten vom Schweigegebot in Pfarrhäusern und den föderalen Strukturen der evangelischen Kirche. Die Autoren der Studie sprechen von guten Gelegenheiten für Vertuschen und Verstecken – auch auf Verwaltungsebene.