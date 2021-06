Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche : „Hoffnungen wurden wieder zerstört“

Holzkreuze liegen im Rundgang um die Gnadenkapelle im oberbayerischen Wallfahrtsort. Foto: dpa/Andreas Gebert

Bonn Betroffene sexualisierter Gewalt kritisieren das neue Entschädigungsverfahren der katholischen Kirche scharf. Er dauert nach wie vor zu lange, die Zahlungen seien zu niedrig und die Kriterien weiterhin zu instransparent.

Es knirscht nach wie vor im Bemühen der katholischen Kirche um die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs und offenbar auch bei der Entschädigung von Betroffenen. So erreichte jetzt alle Erzbischöfe und Bischöfe sowie Generalvikare der Bistümer hierzulande ein Hilferuf von Patrick Bauer, der Mitglied im Betroffenenbeirat der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) ist. Der Tenor: Die Kriterien sind nicht transparent, die Höhe der Entschädigungszahlungen bleiben für Betroffene oft enttäuschend, zudem führe die schleppende Bearbeitungsdauer der Anträge zu Frustration.

Nach den großen Erwartungen, die viele Betroffene sexualisierter Gewalt mit der Arbeit der „Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen“ (UKA) hegten, verbreitete sich nun Frustration. Die Hoffnungen, mit einer gerechten Entschädigung „einen guten Schritt in Richtung Versöhnung gehen zu können, um endlich den inneren Frieden finden zu können“, wurden – wie es in dem Brief heißt – „wieder einmal zerstört. Allein schon die Art der Antragstellung stellt für Betroffene eine Retraumatisierung dar. Sie sind nicht in der Lage alles, was ihnen widerfahren ist, in aller Deutlichkeit wiederzugeben. Dadurch ist eine umfängliche und angemessene Bewertung nicht möglich.“

So würden in manchen Fällen durch die Entscheidung der UKA „weder das tatsächlich erlittene Leid widergespiegelt noch eine genugtuende, wertschätzende Anerkennungsleistung erbracht“. Auch werde das Versprechen, sich an den oberen Grenzen der staatlichen Rechtsprechung für Schmerzensgeld zu orientieren, nicht eingehalten. In zitierten Beispielen sei ein Betroffener, der schweren Missbrauch über zehn Jahre hinweg erlitten hat, am Ende mit 20.000 Euro entschädigt worden. Bei einem anderen Fall wurden einem Betroffenen, der sexualisierter Gewalt durch einen Geistlichen über zwei Jahre ausgesetzt war, 8000 Euro bewilligt.

Unserer Redaktion erklärte die heute 82-jährige Regina Schwenke, die in der Nachkriegszeit während einer Kinderfreizeit bei Neuss Missbrauch durch einen Priester erlitten hat, dass die Unabhängige Kommission „völlig unsensibel“ ist, keinerlei Mitgefühl für die Missbrauchsopfer hat, die ihnen anscheinend nur lästig sind und ihre Kirche beschmutzen und ausnehmen wollen. Schon die Formulierung der „Leistungsbenachrichtigung“ sei nach ihren Worten „ein Hohn und ein Schlag ins Gesicht. Ich habe keine Leistung erbracht, ich würde gedemütigt, verletzt und missbraucht. Ist das eine Leistung?“ Ihre Erfahrung: „Ich fühle mich nicht ernst genommen, beschämend, unwürdig einer solcher Kommission und diskriminierend.“ Die Kommission, so Regina Schwenke, „betrachtet den Missbrauch – besonders an uns Kindern – als Bagatelle und mit der Zahlung von 5000 Euro als halb so schlimm.“

Nach Angaben von Patrick Bauer, der den Brief gemeinsam mit Jens Windel verfasste – er sitzt gleichfalls im Betroffenenbeirat der DBK – seien seit vergangenem Januar rund 1400 Anträge bei der UKA eingegangen. Nach gut einem halben Jahr wurden aber erst gut 150 bearbeitet, also gerade einmal elf Prozent. Zwar wurde eine personelle Aufstockung beschlossen, die nach Meinung von Bauer und Windel die Geschwindigkeit aber maximal verdoppeln könne.