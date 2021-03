Sexueller Missbrauch : „Welche Risiken birgt die Beichte von Kindern?“

Interview Köln Wer ein wichtiges Amt innehat und pflichtwidrig handelte, sollte sich nach den Worten von Johannes-Wilhelm Rörig selbstkritisch befragen, welche Folgen sein Handeln hatte. Niemand solle am eigenen Sessel kleben, so der unabhängige Missbrauchsbeauftragte.

Rörig Nach dem Donnerstag wird längst nicht alles in Ordnung sein. Denn was wissen wir dann? Wir werden die juristischen Sachverhalte kennen, wer sich möglicherweise pflichtwidrig in einzelnen Fällen verhalten hat und welcher Verantwortungsträger Schuld auf sich geladen hat. Danach kommt es ja darauf an, welche Verantwortung das Erzbistums dann glaubhaft und umfassend übernehmen will. Man darf gespannt sein auf die Tage zwischen dem 18. und dem 23. März, also bis zu dem Tag, an dem die Konsequenzen der Bistumsverantwortlichen verkündet werden sollen. Das alles aber ist nur der Blick auf die Täter. Mir ist so wichtig, dass auch die Opferperspektive eingenommen wird. Dass man sich auch anschaut, wie Kirchenleute mit betroffenen Kindern nach dem Missbrauch umgegangen sind! War der Umgang herzlos oder rigoros? Welche konkreten Folgen hatte der Missbrauch und was brauchen diese Betroffenen jetzt? Das geht dann weit über die juristischen Gutachten hinaus.