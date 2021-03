Gercke-Gutachten : Warum Missbrauchstäter in der Kirche so oft unbehelligt bleiben

Köln Regelmäßig sind Priester, die Kinder missbraucht haben, von ihren Vorgesetzten ohne Strafe oder Verfahren geblieben. Das Köln-Gutachten zeigt Gründe auf, warum Bischöfe und Generalvikäre nicht konsequent eingeschritten sind.

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt der Hamburger Historiker Thomas Großbölting. Für das Bistum Münster erstellt er gerade eine Missbrauchsstudie, die ebenfalls die Rolle von Leitungspersonen beleuchtet. Mehrere hundert Akten haben die Forscher bereits ausgewertet. Streckenweise läsen sich die Dokumente, als würde "ein Familienangehöriger an das Oberhaupt der Familie schreiben", so Großbölting. "Da finden Sie neben der Versetzungsurkunde eben auch eine Urlaubspostkarte an den Bischof von Mitbruder XY."

Auch die Gercke-Gutachter blicken kritisch auf die Machtfülle der Erzbischöfe in Köln. Zudem spielte ihrer Ansicht nach die Opferperspektive lange Zeit nur eine untergeordnete Rolle. So sei Kindesmissbrauch in erster Linie als Verstoß gegen das sechste Gebot begriffen worden, was die Juristen an einem Beispiel deutlich machen: Demnach gab es früher im Generalvikariat eine Liste mit Priestern, die "sexuelle Verstöße" begangen haben. Neben den Namen machten Buchstaben die Art des Verstoßes kenntlich - "Z" für Zölibatsverstoß, "H" für Homosexualität und "P" für Pädophilie. Die Amtsträger warfen also alle Vergehen in einen Topf. Ihnen sei nicht bewusst gewesen, dass einvernehmlicher Sex zwischen einem Priester und einer erwachsenen Frau anders zu bewerten ist als der Missbrauch eines Kindes, erklären die Gutachter.