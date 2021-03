Sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche : Bischöfe auf dem Prüfstand

Kardinal Rainer Maria Woelki, Erzbischof von Köln. Foto: dpa/Marcel Kusch

Analyse Düsseldorf Am Donnerstag wird das neue Missbrauchsgutachten des Strafrechtlers Björn Gercke über Vorgänge im Erzbistum Köln veröffentlicht. Erwartet werden Hinweise darauf, ob Bischöfe pflichtwidrig gehandelt haben.

Endlich ist es soweit. Wenn am Donnerstag das neue Missbrauchsgutachten im Erzbistum Köln präsentiert und Kardinal Rainer Maria Woelki übergeben wird, soll – wie viele hoffen – alles geklärt sein: Die Verantwortlichen werden benannt sein, die Fehler in der Bistumsleitung erkannt, und im Nachgang könnte es zur Genugtuung mancher unter hochrangigen Würdenträgern noch den einen oder anderen Rücktritt geben. Aber das ist ein Trugschluss. Die Vorstellung vom sogenannten Showdown ist verfehlt; und sie wird dem Problem und den Betroffenen sexualisierter Gewalt nicht gerecht.

Dass es dennoch diese Idee vom großen Reinemachen gibt, hat das Erzbistum freilich zum Teil selbst verschuldet. Dabei ist Köln nach der sogenannten MHG-Studie – mit den erschreckend hohen Opfer- und Täterzahlen in den deutschen Diözesen – vorangegangen. Das Erzbistum wollte Klarheit darüber bekommen, welche Strukturen sexuellen Missbrauch begünstigen und begangene Taten zu vertuschen halfen. Kurzum: Verantwortliche sollten benannt werden. Da es sich in solchen Positionen vor allem um Bischöfe und Generalvikare handelt, war das Vorhaben aufsehenerregend. Doch es kam zunächst anders. Die für März 2020 geplante Präsentation des Gutachtens – beauftragt hatte das Bistum die Münchener Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) – wurde kurzfristig abgesagt. Erst müsste die Nennung von Verantwortlichen „äußerungsrechtlich“ abgesichert werden, hieß es. Beschuldigte hatten über Anwälte mit Klagen gedroht. Ein halbes Jahr später erklärte das Erzbistum dann, wegen „methodischer Mängel“ das WSW-Gutachten gar nicht mehr zu veröffentlichen und stattdessen den Kölner Strafrechtler Björn Gercke mit einem neuen Gutachten zu beauftragen – jenes, das am Donnerstag veröffentlicht werden soll.

Info Chronik der Ereignisse im Erzbistum 13. Dezember 2018 Kardinal Rainer Maria Woelki beauftragt die Münchener Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW), in einem Gutachten zu prüfen, ob die Diözesanverantwortlichen bei Missbrauchsfällen im Einklang mit kirchlichem und staatlichem Recht handelten und ob ihr Vorgehen dem kirchlichen Selbstverständnis entsprach. 10. März 2020 Das Erzbistum sagt die für den 12. März 2020 geplante Vorstellung des Gutachtens überraschend ab. Die vorgesehene Nennung von Verantwortlichen müsse noch „äußerungsrechtlich“ abgesichert werden. Befürchtet werden Rechtsstreitigkeiten mit ehemaligen oder aktiven Entscheidungsträgern. 23. September 2020 Die „Zeit“-Beilage „Christ & Welt“ veröffentlicht Teile des WSW-Gutachtens, wonach der Hamburger Erzbischof Stefan Heße in seiner Zeit als Personalchef im Erzbistum Köln Missbrauchsfälle vertuscht haben soll. 30. Oktober 2020 Das Erzbistum Köln teilt mit, dass das WSW-Gutachten nicht veröffentlicht werden soll. Der Kölner Strafrechtler Björn Gercke bekommt den Auftrag für ein neues Gutachten. 24./25. Dezember 2020 Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki bittet in der Christmette Gläubige und Betroffene um Verzeihung dafür, dass sie in den vergangenen Wochen Kritik an seiner Person wegen der Nichtveröffentlichung des Gutachtens hätten ertragen müssen. 30. Dezember 2020 Mit Klaus Koltermann aus Dormagen fordert erstmals ein Pfarrer aus dem Erzbistum den Rücktritt Woelkis. In den folgenden Wochen kritisieren weitere Geistliche in zwei Brandbriefen sowie mehrere Kirchengemeinden den Kardinal für sein Handeln in Sachen Missbrauch. 29. Januar 2021 Der Diözesanrat der Katholiken im Erzbistum Köln setzt seine Zusammenarbeit mit Kardinal Woelki aus und lässt seine Mitarbeit an der laufenden Neuausrichtung der Diözese ruhen. 4. Februar 2021 Kardinal Woelki räumt erstmals Fehler bei der Missbrauchsaufarbeitung und im Umgang mit Betroffenen ein und wiederholt dies in der Folgezeit mehrfach. 5. März 2021 Das Erzbistum kündigt die Veröffentlichung der Gercke-Expertise für den 18. März an. Am 23. März sollen "Konsequenzen aus dem Gutachten" vorgestellt werden. Ab dem 25. März können Interessierte wie Journalisten und Betroffene die WSW-Untersuchung einsehen, und "selbst einen Vergleich" ziehen.

Seither dreht sich das Namenskarussell möglicher Beschuldigter, zu denen Personalverantwortliche jener Zeit gehören wie die damaligen Generalvikare Norbert Feldhoff, Weihbischof Dominikus Schwaderlapp sowie der heutige Erzbischof von Hamburg, Stefan Heße; aber auch die Erzbischöfe des Bistums: Kardinal Joseph Höffner (1906-1987), Kardinal Joachim Meisner (1933-2017), der das Erzbistum 2014 leitete, und schließlich der amtierende Erzbischof von Köln, Kardinal Rainer Maria Woelki.

An Stoff für diverse Szenarien mangelt es ebenfalls nicht. Zumal in der Zwischenzeit etliche Missbrauchstaten bekannt wurden; etwa von Pfarrer A., der 1972 wegen „fortgesetzter Unzucht mit Kindern und Abhängigen“ zu einer Haftstrafe verurteilt worden war und anschließend dennoch als Seelsorger in den Bistümern Köln, Münster und Essen aktiv blieb.

Oder Pfarrer U., der sich zwischen 1993 und 1999 an seinen minderjährigen Nichten vergangen haben soll. 2010 ermittelt die Staatanwaltschaft gegen ihn; Kardinal Meisner suspendierte U., hob diesen Schritt aber wieder auf, nachdem der Staatsanwalt die Ermittlungen einstellte.

Der Kölner Priester und Sachbuchautor F. soll in den 1990er Jahren Kinder missbraucht und sich das Stillschweigen der Mutter für 30.000 Mark erkauft haben. Weitere Beschwerden folgten gegen den Geistlichen, auch nachdem er im Jahr 2000 in den endgültigen Ruhestand versetzt wurde. Laut „Bild“ verbot ihm Kardinal Woelki im Jahr 2018 die Ausübung priesterlicher Dienste und leitete 2019 eine kirchenrechtliche Voruntersuchung ein.

Pfarrer M. soll im September 2014 der Personalabteilung des Erzbistums gestanden haben, von 1971 bis 1996 Kinder und Jugendliche beiderlei Geschlechts missbraucht zu haben. Eine Strafanzeige folgte erst vier Jahre später. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf stellte das Verfahren wegen Verjährung ein.

Und schließlich der Fall des Düsseldorfer Pfarrers O., der sich in den 1970er Jahren an einem Jungen im Kindergartenalter vergangen haben soll. 2010 meldete sich ein Betroffener beim Erzbistum Köln und erhielt in Anerkennung des Leids 15.000 Euro – das Dreifache des damals üblichen Regelsatzes. Eine Meldung an den Vatikan unterblieb. Kardinal Rainer Maria Woelki erfuhr erstmals als Kölner Weihbischof 2011 von den Missbrauchsvorwürfen gegen den mit ihm befreundeten Pfarrer, der ihn ein Jahr später zu seiner Kardinalserhebung in Rom begleiten durfte. Wenige Monate nach seinem Amtsantritt als Erzbischof von Köln sichtete Woelki 2015 die Akte von O., meldete aber den Fall nicht nach Rom und verzichtete auch auf eine kirchenrechtliche Voruntersuchung. Kritiker werfen dem Erzbischof deshalb Fehlverhalten und Vertuschung vor. Woelki begründete sein Vorgehen damit, dass der Priester sich wegen seiner Demenz nicht mehr habe befragen lassen. Der Erzbischof bat Papst Franziskus um Prüfung der Vorwürfe gegen ihn. Die Meinungen gehen auseinander, ob Woelki diesen Fall zwingend habe melden müssen. Die Glaubenskongregation in Rom soll das inzwischen verneint und eine entsprechende Beurteilung an die zuständige Bischofskongregation gereicht haben. Bestätigt wurde das aber nicht. Eine bedingungslose Meldepflicht, wie sie spätestens seit 2020 vorgeschrieben sei, habe damals noch nicht gegolten, hieß es. Das sieht der Bonner Kirchenrechtler Norbert Lüdecke anders. Bereits 2015 sei Woelki verpflichtet gewesen, den Fall nach Rom zu melden – unabhängig von der Frage, ob eine Untersuchung überhaupt noch möglich gewesen sei. Was kirchenrechtlich noch offen ist, wurde strafrechtlich bereits geklärt: So nimmt die Staatsanwaltschaft Köln keine Ermittlungen gegen den Erzbischof auf. Für die insgesamt elf Strafanzeigen bekannter und weiteren zwei Strafanzeigen anonymer Anzeigeerstatter haben keine „zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte“ für ein strafrechtlich relevantes Verhalten des Kardinals vorgelegen.

An der Frage eines möglichen Rücktritts entscheidet sich längst nicht alles, zumal der Diözesanbischof selbst gar nicht zurücktreten kann, sondern lediglich seinen Amtsverzicht dem Papst anbieten kann. Es gibt keinen Rechtsanspruch darauf, dass dieser Verzicht auch angenommen wird. Die Entscheidung des Papstes ist also zu akzeptieren. Dass sich Franziskus gegen Kardinal Woelki ausspricht, gilt als unwahrscheinlich. Ein Rücktritt wäre eine Art „Abstrafung“, aber noch lange kein Signal von wirksamer Aufarbeitung.

Keine Analyse über die Ursachen sexualisierter Gewalt in der Kirche kommt ohne den Hinweis aus, dass vor allem systemische Ursachen beleuchtet werden müssen wie Machtmissbrauch, Sexualmoral und Zölibat zumindest als Risikofaktor. Immer stärker in den Blick fällt dabei auch die geistliche Überhöhung des priesterlichen Amtes – mit weitreichenden Folgen: Kleriker immunisieren sich auf diese Weise vor Kritik und sind darauf bedacht, vor allem das sakramentale Amt auch untereinander zu schützen, selbst vor Verdächtigungen. Auch in diesem Autoritätsverständnis ist eine Ursache für die Vertuschung von Missbrauchsfällen zu finden.