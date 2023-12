Skandal in katholischer Kirche Missbrauchsaufarbeitung im Bistum Trier zieht sich

„Wir hoffen weiterhin, dass sich Betroffene an uns wenden“, so die Sonderermittler. „Insgesamt haben wir bisher 6 Interviews mit Betroffenen und 26 Interviews mit Zeitzeugen geführt“, berichteten sie. Inzwischen seien 9 Betroffene namentlich bekannt. Zudem seien „auch alle jungen Menschen, die D. in sexualbetonten Posen ablichtete, Opfer eines sexuellen Missbrauchs geworden“, so die Sonderermittler. Deren Zahl lasse sich „nicht seriös abschätzen“.