Münchner Missbrauchsgutachten : Kardinal Müller nimmt Papst Benedikt in Schutz

Kardinal Müller nimmt Papst Benedikt in Schutz

Kardinal Gerhard Ludwig Müller in Mainz (Archivfoto). Foto: dpa/Andreas Arnold

Rom Der deutsche Kardinal Gerhard Ludwig Müller kritisiert zudem, dass mehr über den emeritierten Papst Benedikt XVI. als über die Priester, die die Verbrechen begannen haben gesprochen wird. Er vermutet, dass man Ratzinger schaden wolle.

Überrascht ist Müller nach eigenen Worten davon nicht. „In Deutschland, und nicht nur dort, ist man daran interessiert, Joseph Ratzinger zu schaden“, erklärte Müller. Ratzinger vertrete sozusagen eine orthodoxe Position, aber in Deutschland gebe es viele, die auf eine abweichende Position drängten, wie die Abschaffung des Zölibats oder Frauenpriesterschaft. Diese progressive Linie sei störend, sagte Müller.

Missbrauch in der Kirche

Angesichts der Vorwürfe im Umgang mit sexuellem Missbrauch im Erzbistum München und Freising zur Zeit Ratzingers ist es laut Müller offensichtlich, dass, wenn es Fehler gab, Ratzinger davon nichts wusste. Damals habe es nicht das Bewusstsein und die Protokolle von heute gegeben. „Niemand wusste, was zu tun war, wie man angemessen reagieren sollte, in der Kirche wie in der Zivilgesellschaft“, erklärte der Gründer des 2008 eingerichteten Instituts Papst Benedikt XVI. weiter.