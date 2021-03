Der Anwalt Björn Gercke hat in seiner Untersuchung zum Umgang mit Missbrauchsfällen im Erzbistum Köln 202 Beschuldigte im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch ermittelt. Insgesamt hätten sich Hinweise auf 243 Beschuldigte ergeben, teilte Gercke am Donnerstag in einer Pressekonferenz mit. Nach den Aktenrecherchen gab es 314 Betroffene sexualisierter Gewalt, die überwiegend männlich und unter 14 Jahre alt waren zum Zeitpunkt der Tat. Im Gutachten sehen die Strafrechtler um Björn Gercke bei Kardinal Woelki keine Pflichtverletzung, dafür aber bei seinen Vorgängern. So werden dem heutigen Hamburger Erzbischof Stefan Heße elf Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit der Aufarbeitung von Missbrauchsvorwürfen vorgeworfen. Wir berichten über die Pressekonferenz zur Vorstellung des Gutachtens im Liveblog. Einen ersten Überblick über die Erkenntnisse des Gutachtens gibt es hier.