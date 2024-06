Temperaturen über 50 Grad Viele Hitzetote bei Wallfahrt in Mekka

Die Wallfahrt hatte in Mekka am Freitagabend bei glühender Hitze begonnen. Dem saudischen Zentrum für Meteorologie zufolge wurden dort in der Großen Moschee am Montagmittag 51,8 Grad Celsius im Schatten gemessen und an weiteren heiligen Stätten in der Umgebung ähnlich hohe Temperaturen. Mehr als 2700 Pilger seien wegen hitzebedingter Erkrankungen behandelt worden, teilte das Gesundheitsministerium mit.