Forsa-Umfrage : Menschen vertrauen eher evangelischer als katholischer Kirche

Köln Die evangelische Kirche genießt einer Umfrage zufolge bei mehr Deutschen Vertrauen als die katholische. Dem Zentralrat der Juden als Institution wird sogar noch mehr Vertrauen zugesprochen.

Im sogenannten Institutionen-Ranking, das das Meinungsforschungsinstitut Forsa für die Mediengruppe RTL erstellt hat, rangieren Polizisten und Ärzte ganz oben, Manager und Werbeagenturen am Ende der Skala. Laut der am Montag in Köln veröffentlichten Umfrage haben 36 Prozent der Befragten großes Vertrauen in die evangelische Kirche, aber nur 14 Prozent in die katholische Kirche.