Machtergreifung im Jahr 1933 Vatikanbotschafter gab Hitler wichtigen Rat

Über das ausführliche, auf eigene Initiative verfasste Memorandum des einstigen deutschen Vatikanbotschafters berichtete der pensionierte deutsche Diplomat Gerd Westdickenberg am Dienstag in einem Vortrag in Rom. Westdickenberg, der von 2002 bis 2006 seinerseits Vatikanbotschafter war, hatte 2021 das Buch „Diego von Bergen: Diener dreier Herren“ veröffentlicht.