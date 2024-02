Ordensfrau kritisiert Papst Papst verweigere deutschen Bischöfen das Gespräch

Nach einem erneuten Dämpfer aus dem Vatikan für den Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland kritisiert eine bekannte Ordensfrau den Papst. Das Kirchenoberhaupt wolle eine Kultur des Hörens, verweigere aber der Leitung des Synodalen Wegs das Gespräch, so die frühere Vorsitzende der Deutschen Ordensobernkonferenz, Katharina Kluitmann. „Ich verstehe das nicht. Denn so fördern Sie, was Sie sonst bekämpfen: eine indirekte Kommunikation über Dritte, über Medien, über undurchsichtige Kanäle in der Kurie“, schreibt sie an den Papst gerichtet in einem Gastkommentar für das Münstersche Internetportal kirche-und-leben.de (Montag).