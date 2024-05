Konfirmationen in der Rheinischen Kirche Mitgestalten statt pauken

Auch Charlotte Fischer, junge Pfarrerin einer 1900-Mitglieder-Gemeinde in Leverkusen, sieht die Konfirmandenarbeit als neuralgischen Punkt. Viele Familien stünden der Kirche zwar noch nah, überließen es aber den Kindern, ob sie ihr Ja zur Kirche mit der Konfirmation bestätigen wollten. Von 22 Getauften, zu denen Fischer turnusgemäß Kontakt aufgenommen hatte, waren 15 zum Start dabei, 14 Jugendliche feiern an diesem Sonntag Konfirmation. „Eine Person ist zwischendurch ausgestiegen“, sagt Fischer, „sie hat entschieden, dass das doch nichts für sie ist.“ Das sei einer von drei Gründen, warum junge Menschen sich vor der Tauferneuerung abwenden. „Die einen wenden sich aus Glaubensgründen ab, was aber noch keinen Kirchenaustritt bedeutet. Manchmal sehen sie in der Lebensphase keinen Sinn im Glauben“, so die Pfarrerin. Bei anderen passe „Konfi“-Unterricht nicht in den überlasteten Alltag. Die dritte Gruppe sage aus persönlichen, manchmal psychischen Gründen ab.