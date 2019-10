Kommentar zur Amazonas-Synode : Bloß eine Ausnahme mehr

Meinung Düsseldorf Die Forderung der Bischofssynode, verheiratete Männer im Amazonasgebiet zur Priesterweihe zuzulassen, ist nicht der Anfang vom Ende des Zölibats, kommentiert unser Autor.

Freilich: Der Anfang vom Ende des Zölibats ist das nun gerade nicht. Eher wird den ohnehin schon geltenden Ausnahmen und Sonderregelungen, die es etwa in den katholischen Ostkirchen schon lange gibt, eine weitere hinzugefügt. Sie wiederum passt völlig in eine der Grundlinien des Pontifikats von Papst Franziskus, der die konkreten Erfordernisse der Seelsorge vor Ort oft über die Dogmen stellt. So geschehen zum Beispiel auch, als vor einiger Zeit die Eucharistiezulassung evangelischer Ehepartner im seelsorgerlich begründeten Ausnahmefall eingeführt wurde. Deswegen dürfte es nun nicht überraschen, wenn Franziskus dem Vorschlag der Synode folgt und in Regionen wie dem Amazonasgebiet die „Viri Probati“ zulässt.