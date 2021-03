Missbrauchsskandal im Erzbistum Köln : Kölner Gutachten belastet verstorbenen Erzbischof Kardinal Meisner

Köln Das lang erwartete Gutachten zum Missbrauchskandal im Erzbistum Köln wurde heute in einer Pressekonferenz vorgestellt. 800 Seiten belasten und entlasten Kirchenoberhäupter gleichermaßen

Das Gutachten zum Umgang der Kölner Bistumsleitung mit Missbrauchsfällen belastet den verstorbenen Kardinal Meisner. Meisner soll in seiner Zeit als Erzbischof von Köln 24 Mal gegen Kirchenrecht verstoßen haben, wie der Kölner Anwalt Björn Gercke am Donnerstag in einer Pressekonferenz zur Veröffentlichung seines Gutachtens mitteilte. Die Pflichtverletzungen beziehen sich nach seinen Erkenntnissen auf 14 in den Akten des Erzbistums dokumentierte Missbrauchsfälle.