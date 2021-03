Erzbistum vor ungewisser Zukunft : Kölner Erzbistum schaut ungewisser Zukunft entgegen

Analyse Im Missbrauchsgutachten wird dem Kölner Erzbischof Kardinal Woelki attestiert, keine Pflichtwidrigkeit begangen zu haben. Dennoch scheiden sich am Erzbischof weiterhin die Geister.

Nach Meinung des Kirchenrechtlers Thomas Schüller versuche sich Woelki, auf Kosten seines Vorgängers Joachim Meisner und anderer Bischöfe reinzuwaschen und als Aufklärer zu stilisierien. Am Kardinal scheiden sich die Geister im Bistum, und das wird sich auch nach dem Missbrauchsgutachten nicht ändern. Das wurde erneut deutlich bei der jüngsten Vorstellung der Konsequenzen, die man im Bistum aus den Ergebnissen des Gutachtens ziehen möchte. Prävention und Intervention werden ebenso wie die Opferhilfe verstärkt, die Priesterausbildung etwas reformiert. Alles wichtige Schritte, keine Frage. Doch wirkliche systemische Veränderungen kamen nicht einmal als diskussionswürdige Möglichkeit zur Sprache: wie das hohe Priesterbild, die Hierarchie und Machtverteilung in der Kirche, die Sexualmoral. Solche Fragen stehen bei Kardinal Woelki nicht auf der Agenda. Die Reformschritte des Synodalen Wegs entsprechen nicht seiner Richtung. Auch künftig nicht. Während viele Bischöfe und Priester dagegen aufstehen, dem umstrittenen Verbot des Vatikans, homosexuelle Paare zu segnen, hat sich Woelki treu an die Seite Roms gestellt. Stillstand in Köln wird also befürchtet, etwa vom Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Thomas Sternberg. So forderte er eine weitere Aufarbeitung, die unabhängig und interdisziplinär erfolgen müsse. „Juristische Gutachten lösen nicht alle Fragen, so wichtig sie sind“, sagte er. Vielmehr seien die systemischen Ursachen von Missbrauch und seine Vertuschung Anlass für den notwendigen Reformdialog