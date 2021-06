Die Krise im Erzbistum Köln : Kölner Diözesanrat: „Mit Kardinal Woelki einen toten Punkt erreicht"

Proteste der Gläubigen gegen die Kölner Bistumsleitung: So demonstrierten mehrere hundert Teilnehmer unlängst vor dem Wohnhaus von Kardinal Woelki für eine umfassende Aufklärung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche und für mehr Gleichberechtigung von Frauen in der Kirche. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Köln Die Ungeduld der Gläubigen im Erzbistum Köln nimmt zu. Sowohl der Diözesanrat als auch die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Verbände gehen auf Distanz zur Bistumsleitung und drängen auf Aufklärung und Veränderung.

Die Situation in Köln spitzt sich zu. So erklärte der Diözesanrat des Erzbistums nach seiner jüngsten Vollversammlung: „Mit Kardinal Woelki haben wir jetzt einen toten Punkt erreicht. Einen Punkt, an dem wir wirklich leiden. Wir nehmen mit Bitterkeit wahr, dass wir nicht mehr weiterkommen.“ Die Kräfte aller Beteiligter seien „am Ende“. Und gegenüber unserer Redaktion betonte der Vorsitzende Tim Kurzbach: „Kardinal Rainer Maria Woelki ist seit drei Jahren nicht mehr bei einer Vollversammlung des Diözesanrates gewesen. Auch diesmal nicht. Stattdessen bekamen wir anderthalb Stunden vor der Sitzung einen vierseitigen Brief per Mail mit vielen Rechtfertigungen. Jeder Verantwortliche eines Unternehmens hätte gewusst, wo er in dieser Zeit hätte sein müssen.“