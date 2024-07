Schmerzensgeldklage vor Kölner Landgericht Der Priester als privater Missbrauchstäter

Soweit der Täter. Doch die Betroffene? Was ist mit ihrem beschädigten Leben? Was mit ihren körperlichen und seelischen Qualen, die sie erleiden musste unter dem Dach einer Institution, die sich dem Heil der Menschen verschrieben hat? Die Kirche wird voraussichtlich keine geforderten 830.000 Euro Schmerzensgeld zahlen müssen, da die Tat kein Amtsvergehen im juristischen Sinne war. Das Weiheamt wird zum Job und ein Priester zum Privatmann. Aus dogmatischer Sicht aber spricht alles dagegen: Der Geweihte ist Priester, überall und jederzeit. Nur weil er sein Leben der Berufung unterwirft, ist so etwas wie der Zölibat zu begründen, der Ehelosigkeit für Priester. Die Verteidigung der Klägerin darf bis September neue Beweise einbringen. Doch woher sollen sie kommen?