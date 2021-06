Kirchenkreise : Prüfer untersuchen ab Montag Missbrauch im Kölner Erzbistum

Köln Die von Papst Franziskus berufenen Prüfer für das Erzbistum Köln nehmen ab Montag ihre Untersuchungen in Deutschlands mitgliederstärkster Diözese auf.

Das erfuhr die Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) am Freitag aus Kirchenkreisen. Vor einer Woche war bekannt geworden, dass Papst Franziskus zwei Gesandte für eine sogenannte Apostolische Visitation in das Erzbistum Köln schicken wird . Hintergrund ist die seit mehr als einem Jahr andauernde Debatte um die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen.

Am Freitag hatte das Münchner Erzbistum München mitgeteilt, dass Kardinal Reinhard Marx dem Papst seinen Rücktritt angeboten hat. In seinem Brief an Franziskus schreibt der Kardinal: „Im Kern geht es für mich darum, Mitverantwortung zu tragen für die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs durch Amtsträger der Kirche in den vergangenen Jahrzehnten.“ Marx wird ebenso wie Woelki Fehlverhalten im Umgang mit möglichen Missbrauchsfällen vorgeworfen.